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ФИФА объявила Саудовскую Аравию местом проведения ЧМ-2034

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Решение о проведении турнира в этой стране было утверждено на Конгрессе ФИФА, которое проходит в среду в онлайн-формате.

СпортСаудовская Аравия осталась единственным кандидатом принять ЧМ-2034 по футболуСаудовская Аравия осталась единственным кандидатом принять ЧМ-2034 по футболуЧитать подробнее

Иных стран, выдвинувших свои кандидатуры принять ЧМ-2034, не оказалось.

В свою очередь, чемпионат мира 2030 года, как анонсировалось, впервые в истории примут шесть стран, игры будут проходить на трех континентах – Европе, Южной Америке и Африке. Основными хозяевами турнира будут Марокко, Португалия и Испания, по одному матчу проведут Уругвай, Аргентина и Парагвай. Решение связано с грядущим в тот период столетием первого чемпионата мира, прошедшего в Уругвае в 1930 году.

Последний к настоящему моменту чемпионат мира по футболу прошел в Катаре в 2022 году. Следующий главный турнир планеты состоится в 2026 году в США.

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