Российский боксер Агрба допустил трилогию противостояний Фьюри и Усика

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион IBА в весе до 67 кг, обладатель поясов IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба предполагает, что Тайсон Фьюри и Александр Усик не ограничатся двумя очными поединками.

"Думаю, сейчас все идет к тому, чтобы у них состоялась трилогия. Но только второй бой покажет, будет ли третий поединок интересен зрителям! Я считаю, что в этом бою Фьюри вполне может удивить. Но заранее не могу сказать, что вижу здесь фаворита, скорее оцениваю шансы как 50 на 50. При этом уверен, что бой будет зрелищнее и интереснее, чем предыдущий", - сказал Агрба "Интерфаксу".

Первый бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между этими боксерами состоялся в мае в Саудовской Аравии, когда раздельным решением судей сильнее оказался Усик. Реванш запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, но на кону будут пояса WBA, WBC, WBO.