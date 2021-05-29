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Билеты на матчи ЧМ в Риге будут стоить от 110 до 340 евро

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Билеты на матчи проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею будут стоить от 110 до 340 евро, сообщает BNS.

Согласно решению Кабинета министров, зрители смогут присутствовать на матчах ЧМ с 1 июня.

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Билеты на последние матчи группового турнира будут стоить 110 евро, на матчи четвертьфиналов - 165 евро, на полуфиналы - 220 евро, на матч за третье место - 280 евро, на финал - 340 евро.

Принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению Covid-19 предусматривают, что на матчах смогут присутствовать зрители, у которых имеется сертификат о вакцинации от коронавируса, при этом после завершения курса вакцинации прошло 14 дней. В случае прививки вакциной AstraZeneca должно пройти 22-90 дней после первой прививки, и зритель может сразу присутствовать на матче после введения второй дозы этой вакцины.

Также на матчах смогут присутствовать люди, переболевшие Covid-19.

Зрители должны будут предъявить контролерам персонализированные билеты, в которых указаны их имя и фамилия, удостоверяющий личность документ и сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

На матчах зрители должны использовать маски, в том числе находясь вне помещений на территории ледовой арены.

На матчах в холле "Арена Рига" смогут присутствовать до 2660 человек, в Олимпийском спортивном центре (где проводят матчи участники группы А, включая сборную России) - до 1058 человек.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

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