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Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня
Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня
Фото: CTK/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Зрители смогут присутствовать на играх чемпионата мира по хоккею с 1 июня.

Как сообщает BNS, соответствующее постановление вынес кабинет министров Латвии.

Принятые правительством поправки к "Мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции "Covid-19" предусматривают, что на матчах ЧМ смогут присутствовать лица, сертифицированные как привитые от коронавируса, и у них прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации, либо 22-90 дней после приема первой дозы вакцины "Астразенека", либо сразу после второй дозы.

Чемпионат мира по хоккею-2021

Те, кто переболел "Covid-19", также смогут воочию смотреть хоккейные матчи.

Зрители должны будут предъявить контролеру на входе персональный входной билет с именем и фамилией, удостоверяющий личность документ, а также действующий сертификат вакцинации или подтверждения того факта, что человек переболел коронавирусом.

Входной билет будет действителен только вместе с сертификатом и удостоверением личности.

Зрители должны носить маски на протяжении всей игры, в том числе, за пределами игровой арены.

Общее количество зрителей с персональными входными билетами в многофункциональном зале "Арена Рига" не должно превышать 2660 человек, в Олимпийском спортивном центре (где проходят матчи группы А с участием сборной России) - 1058 человек.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. В настоящий момент матчи проходят при пустых трибунах.

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