Россия - Канада. Онлайн
Одна из двух хоккейных держав покинет ЧМ после этого матча
Начало матча - 20:15 по московскому времени
Состав сборной России на игру. Ворота защищает Сергей Бобровский!
Состав на четвертьфинал! Стартовое вбрасывание в 20:15, прямая трансляция на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/P258LfupCw
Сборные США и Германии вышли в полуфинал. На этой стадии турнира друг с другом и сыграют. Мы, если выйдем, в полуфинал, сыграет с победителем пары Финляндия - Чехия.
Отечественные эксперты рассматривают предстоящий матч с оптимизмом. Но не все со сдержанным.
Цитата дня: Вячеслав Фетисов о четвертьфинале ЧМ по хоккею Россия - Канада— Интерфакс (@interfax_news) June 2, 2021
https://t.co/XvIXQlXbfs
Россия попала в плей-офф с первого места в группе А, сборная Канады, едва не выбывшая из турнира по итогам группового этапа, - с четвертого места в группе В.
Веду трансляцию традиционно я, Владимир Нардин!
Матч в Риге пройдет сегодня и стартует в 20:15 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Канада!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!