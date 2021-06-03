ЧМ по хоккею 2021

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ПМЭФ-2021

Россия - Канада. Онлайн

Одна из двух хоккейных держав покинет ЧМ после этого матча

Россия - Канада. Онлайн
Россия - Канада. Онлайн
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Начало матча - 20:15 по московскому времени

Состав сборной России на игру. Ворота защищает Сергей Бобровский!

Сборные  США и Германии вышли в полуфинал. На этой стадии турнира друг с другом и сыграют. Мы, если выйдем, в полуфинал, сыграет с победителем пары Финляндия - Чехия.

Отечественные эксперты рассматривают предстоящий матч с оптимизмом. Но не все со сдержанным.

Россия попала в плей-офф с первого места в группе А, сборная Канады, едва не выбывшая из турнира по итогам группового этапа, - с четвертого места в группе В.

Веду трансляцию традиционно я, Владимир Нардин!

Матч в Риге пройдет сегодня и стартует в 20:15 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Канада!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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