Сборная Германии стала вторым полуфиналистом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сборная Германии по хоккею обыграла соперников из Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира, проигрывая по ходу встречи с разницей в две шайбы.

Результат встречи - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу Германии. Соперники не смогли выявить победителя в основное время и в овертайме. В серии буллитов точнее оказались немцы.

В составе Германии шайбы забросили Том Кюнхакль (38) и Леон Гаванке (60, в составах 6 на 5). За Швейцарию отличились Рамон Унтерзандер (16-я минута) и Фабрис Херцог (34).

Решающий буллит забросил Марсель Нёбельс.

Германия узнает своего соперника по полуфиналу после перепосева команд, преодолевших раунд четвертьфиналов.

Германия по итогам группового турнира стала третьей в группе B (12 очков). Швейцария заняла второе место в группе A, набрав 15 очков.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.