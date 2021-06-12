Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью в матче Евро-2020

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными Уэльса и Швейцарии завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Баку, - 1:1.

На 49-й минуте Брель Эмболо вывел сборную Швейцарии вперед, на 74-й валлиец Киффер Мур сравнял счет. На 87-й минуте французский рефери Клеман Тюрпен, задействовав систему VAR, отменил гол швейцарца Марио Гаврановича: выяснилось, он попал в положение "вне игры".

Команды являются участниками группы А, в которую также входят Италия и Турция. Накануне итальянские футболисты выиграли у турецкой команды со счетом 3:0 и, набрав 3 очка, теперь лидируют в группе. У команд Швейцарии и Уэльса по 1 очку, у Турции – 0.

Турнир проходит в 11 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Среди участников – сборная России, которая первый матч проведет в субботу против Бельгии. Игра пройдет в Петербурге и стартует в 22:00 мск.