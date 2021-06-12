Финляндия обыграла Данию в матче чемпионата Европы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии обыграла соперников из Дании в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, который был прерван из-за потери сознания датским футболистом Кристианом Эриксеном.

Встреча проходила в Копенгагене и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало, точно пробивший головой на 60-й минуте игрового времени. На 74-й минуте датчанин Пьер-Эмиль Хёйбьерг не смог реализовать пенальти.

Матч был прерван на длительное время из-за инцидента с игроком датской сборной Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в конце первого тайма. На протяжении нескольких минут бригада медиков проводила реанимационные действия, после чего футболиста увезли за пределы поля. После возобновления команды доиграли пять минут первого тайма и сыграли полноценный второй тайм.

Пресс-служба Датского футбольного союза сообщила, что Эриксен пришел в сознание и его состояние стабилизировалось.

Дания и Финляндия являются соперниками сборной России по группе B. Российская команда сыграет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. С датчанами россияне сыграют 21 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран. Изначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.