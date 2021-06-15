Жирков из-за травмы покинул Евро-2020

Футболист Юрий Жирков Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболист Юрий Жирков не поможет предстоящих матчах сборной России на чемпионате Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды страны.

"Защитник сборной России Юрий Жирков получил повреждение одной из мышц бедра. Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве", - говорится в сообщении.

Ранее подобное развитие событий предполагал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

37-летний Жирков, на клубном уровне защищающий цвета петербургского "Зенита" получил травму по ходу первого матча сборной России в рамках Евро-2020 против Бельгии, в результате чего был заменен. Игра, прошедшая 12 июня в Санкт-Петербурге, завершилась поражением россиян со счетом 0:3.

16 июня сборная России также в Петербурге сыграет против Финляндии (начало – 16:00 мск).