Черчесов предположил, что Жирков больше не сыграет на Евро-2020

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков выбыл до конца чемпионата Европы-2020, предположил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"По Жиркову не могу сказать точно диагноз. Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

37-летний Жирков, на клубном уровне защищающий цвета петербургского "Зенита" получил травму по ходу первого матча сборной России в рамках Евро-2020 против Бельгии, в результате чего был заменен. Игра, прошедшая 12 июня в Санкт-Петербурге, завершилась поражением россиян со счетом 0:3.

16 июня сборная России также в Петербурге сыграет против Финляндии (начало – 16:00 мск).