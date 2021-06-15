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Роналду обошел Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

Роналду обошел Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы
Португальский футболист Криштиану Роналду
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место по числу мячей, забитых в финальных турнирах чемпионатах Европы.

В матче против Венгрии во вторник Роналду провел два гола, они стали для него 10-м и 11-м в чемпионатах континента. В итоге он обошел легендарного француза Мишеля Платини, на счету которого девять голов (все - на Евро-1984)

На третьем месте в списке наиболее результативных игроков располагается англичанин Алан Ширер, как и Платини, завершивший игровую карьеру. Ширер поразил ворота соперников на чемпионатах Европы семь раз.

Что касается матча против Венгрии, он завершился крупной (3:0) победой Португалии.

футбол Евро-2020

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