Поиск

Чернышенко назвал самоотверженной игру сборной России

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил надежду, что сборная России по футболу после победы над Финляндией продолжит демонстрировать результативный футбол.

"Российская сборная (в матче Евро-2020 с Финляндией - ИФ) показала самоотверженную игру, все понимают насколько это ответственный и важный матч для продолжения борьбы на чемпионате", - приводит слова Чернышенко пресс-служба оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

"Очень надеемся, что впереди у российских игроков будет много зрелищных моментов и забитых голов", - сказал Чернышенко.

В среду сборная России победила Финляндию во втором туре группового этапа Евро-2020. Результат встречи - 1:0 в пользу россиян. В их составе в компенсированное к первому тайму время отличился Алексей Миранчук. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Таким образом, россияне одержали первую победу на турнире. Ранее они со счетом 0:3 уступили Бельгии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.

футбол Евро-2020

Новости по теме

Новости
Евро-2020

Сборная России победила Финляндию

Сборная России победила Финляндию
Евро-2020

Сафонов будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией

Евро-2020

Финляндия - Россия. Онлайн

Финляндия - Россия. Онлайн
Евро-2020

Сборная Франции победила Германию

Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА

Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА
Евро-2020

Роналду обошел Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

Роналду обошел Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы
Евро-2020

Дубль Роналду помог Португалии победить Венгрию

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Германии

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Германии
Евро-2020

Жирков из-за травмы покинул Евро-2020

Жирков из-за травмы покинул Евро-2020
Евро-2020

Черчесов предположил, что Жирков больше не сыграет на Евро-2020

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код