Чернышенко назвал самоотверженной игру сборной России

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил надежду, что сборная России по футболу после победы над Финляндией продолжит демонстрировать результативный футбол.

"Российская сборная (в матче Евро-2020 с Финляндией - ИФ) показала самоотверженную игру, все понимают насколько это ответственный и важный матч для продолжения борьбы на чемпионате", - приводит слова Чернышенко пресс-служба оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

"Очень надеемся, что впереди у российских игроков будет много зрелищных моментов и забитых голов", - сказал Чернышенко.

В среду сборная России победила Финляндию во втором туре группового этапа Евро-2020. Результат встречи - 1:0 в пользу россиян. В их составе в компенсированное к первому тайму время отличился Алексей Миранчук. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Таким образом, россияне одержали первую победу на турнире. Ранее они со счетом 0:3 уступили Бельгии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.