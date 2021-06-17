Терявшему сознание на матче Евро-2020 футболисту Эриксену установят кардиостимулятор

Футболист Кристиан Эриксен Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Врачи установят полузащитнику сборной Дании по футболу Кристиану Эриксену специальное устройство для контроля сердечного ритма, сообщает AP.

Датские врачи определили, что футболисту необходим кардиовертер-дефибриллятор (ICD).

"Это устройство необходимо после сердечного приступа из-за нарушения ритма. План был подтвержден специалистами на национальном и международном уровнях", - говорится в заявлении датской футбольной федерации.

Отмечается, что данное устройство позволяет спортсменам выступать на профессиональном уровне. В данном случае приводится пример с защитником сборной Нидерландов Дэйли Блиндом, которому установили ICD в 2019 году после того, как ему поставили диагноз "воспаление сердечной мышцы".

Незадолго до окончания первого тайма матча Финляндия - Дания (1:0) в субботу в Копенгагене Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. Спортсмен вскоре вернулся в сознание.