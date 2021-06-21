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Футболист сборной Шотландии заразился коронавирусом на Евро-2020

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Шотландии по футболу Билли Гилмор сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.

Футболист отправляется на 10-дневную самоизоляцию и пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Хорватии в Глазго во вторник.

На клубном уровне 20-летний Гилмор защищает цвета лондонского "Челси".

У обеих команд в настоящий момент по 1 очку, Хорватия в группе D занимает третье место, Шотландия – четвертое. На первом месте Чехия, на втором – Англия (по 4).

Ранее положительный тест на коронавирус сдал защитник сборной Словакии Денис Вавро, в результате чего не смог сыграть против Швеции в Санкт-Петербурге.

футбол Евро-2020

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