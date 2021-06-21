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Россия - Дания. Онлайн

Начало игры - 22:00 по московскому времени

Россия - Дания. Онлайн
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Игра проходит в Копенгагене

Состав сборной России!

В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из шести групп. А также четыре лучшие команды из тех, кто занял в своей группе третье место. А вот тут все запутано. Впрочем:

Датчане пока не набрали ни одного очка, но имеют шансы на выход в 1/8 финала. И вообще, впечатляюще сыграли  с финнами и бельгийцами. Мы, принято считать, с этими соперниками сыграли так себе. Но зато есть 3 очка!

В группе В лидирует Бельгия - 6 очков. Далее идут Россия, Финляндия - по 3, на четвертом месте - Дания (0).

Очень важный матч, от него зависит дальнейшая судьба россиян на Евро-2020

В 22:00 российская сборная начинает матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы. В Копенгагене подопечные Станислава Черчесова будут бороться с Данией!

Надеюсь, любить футбол вы продолжите и ночью, ведь сегодня играет сборная России!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Евро-2020

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