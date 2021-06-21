Россия - Дания. Онлайн
Начало игры - 22:00 по московскому времени
Игра проходит в Копенгагене
Состав сборной России!
Наш состав на #РоссияДания ??— Сборная России (@TeamRussia) June 21, 2021
Вперёд, #НашиПарни! Вместе мы – сила ????
В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из шести групп. А также четыре лучшие команды из тех, кто занял в своей группе третье место. А вот тут все запутано. Впрочем:
Мы не занимаемся раскладами – мы играем в футбол.#РоссияДания. 22:00 мск.— Сборная России (@TeamRussia) June 21, 2021
Датчане пока не набрали ни одного очка, но имеют шансы на выход в 1/8 финала. И вообще, впечатляюще сыграли с финнами и бельгийцами. Мы, принято считать, с этими соперниками сыграли так себе. Но зато есть 3 очка!
В группе В лидирует Бельгия - 6 очков. Далее идут Россия, Финляндия - по 3, на четвертом месте - Дания (0).
Очень важный матч, от него зависит дальнейшая судьба россиян на Евро-2020
В 22:00 российская сборная начинает матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы. В Копенгагене подопечные Станислава Черчесова будут бороться с Данией!
Надеюсь, любить футбол вы продолжите и ночью, ведь сегодня играет сборная России!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!