Сборная России проигрывает Дании после первого тайма матча Евро-2020
В онлайн-таблице россияне сейчас на промежуточном четвертом месте в группе
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России проигрывают Дании после первого тайма матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
На перерыв проходящего в Копенгагене матча команды ушли при счете 1:0 в пользу датчан. На 38-й минуте ворота россиян поразил Миккель Дамсгор.
В другом матче группы В Финляндия – Бельгия счет пока 0:0.
В случае если результаты останутся идентичными и после окончания матчей, сборная России займет четвертое место и покинет турнир.
"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.