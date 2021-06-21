Сборная России проигрывает Дании после первого тайма матча Евро-2020

В онлайн-таблице россияне сейчас на промежуточном четвертом месте в группе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России проигрывают Дании после первого тайма матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На перерыв проходящего в Копенгагене матча команды ушли при счете 1:0 в пользу датчан. На 38-й минуте ворота россиян поразил Миккель Дамсгор.

В другом матче группы В Финляндия – Бельгия счет пока 0:0.

В случае если результаты останутся идентичными и после окончания матчей, сборная России займет четвертое место и покинет турнир.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.