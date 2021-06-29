Англия - Германия. Онлайн

Англия и Германия традиционно считаются топовыми сборными даже не Европы, а мира. С детства я с пеной у рта доказываю окружающим, что одна из этих команд вот точно выиграет чемпионат мира (или Европы, в зависимости от ситуации). Ну, немцы еще ладно, они хотя бы в 2014 году в последний раз что-то выиграли. "Что-то"... Хм. Чемпионат мира!

А вот Англия... Последний ее триумф датирован в 1966 году, когда мои родители были еще подростками. Это был чемпионат мира. Тот самый, в котором сборная СССР добилась наивысшего для себя достижения на ЧМ - четвертое место.