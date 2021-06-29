Англия - Германия. Онлайн
Начало игры - 19:00 по московскому времени
Игра 1/8 финала чемпионата Европы проходит в Лондоне
Киммих открылся у немцев справа, но не прошел его прострел слева
Снова момент у ворот англичан: Вернер с угла вратарской бил по воротам! Пикфорд смог отразить удар!
Сейчас был повод пугаться для всех, кто считает себя истинным болельщиком сборной Англии: Госенс едва не замкнул подачу головой в ближний угол английских ворот. Не дотянулся он до ворот
Сейв Нойера на 16-й минуте
?? Neuer denies Sterling ??#EURO2020 https://t.co/nBuhQsGRRD pic.twitter.com/QEsCvOMjlq— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
Магуайр выигрывает борьбу за верховой мяч и бьет по воротам Нойера! Неточно!
Мяч выбит на угловой!
Подача в штрафную сборной Германии!
А теперь сбит Люк Шоу, и снова на левом фланге английской атаки! Немец Маттиас Гинтер получил желтую за споры с судьей
Не будем забывать о мощи соперника. Он и не дал ничего создать сборной Англии
Сбит англичанин Сака на левом фланге атаки. Посмотрим, как хозяева стадиона воспользуются этим стандартом
Равной стала игра, о чем свидетельствуют текущие показатели по времени владения мячом - 50%-50%
Снова Нойер в игре: он ловит мяч после удара соперника головой!
Классный обводящий удар Стеринга в угол ворот немцев. И классный сейв в исполнении Нойера! Красивый удар!
Вновь англичане в атаке, но пока без острых моментов
Впрочем, немцам удалось вывести мяч из своей половины поля
Сенсация: мяч находится у лицевой линии ворот сборной Германии! А главное - англичане будут бить штрафной с района углового флажка!
В стенку попал мяч после удара.
Мяч установлен в полукруге штрафной площади. Стенка у англичан устанавливается впечатляющая
Нарушитель эпизода Деклан Райс получил желтую карточку. А Германия - право на перспективный штрафной
Леон Горецка выходил почти один на один, но был сбит у линии штрафной площади
Сборная Англии с мячом, но никак не может покинуть свою половину поля. Такими темпами можно забыть, как выглядит немецкий вратарь Нойер
На первых минутах игры складывается, впечатление, что соперники представляют условные разные дивизионы
Немец Горецка наносит удар издали. Удар сильным не получился, равно как и не стал проблемой для вратаря Пикфорда
Удалось англичанам выбить мяч от своей штрафной площади. Но на своей половине поля они все равно прижаты
Вот и момент у ворот сборной Англии. После подачи во вратарскую площадь англичанину Уокеру пришлось головой выбивать мяч за пределы поля. Угловой!
Перед началом игры каждый из футболистов обеих команд встал на колено - в знак поддержки акции Black Lives Matter
Матч начался!
Итак, команды вышли на поле. Сейчас зазвучат гимны стран, после чего начнется игра!
Приятного просмотра!
??? Atmosphere building!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
???? #EURO2020 pic.twitter.com/kpkItMPJYe
Победитель матча сыграет в четвертьфинале с победителем пары Швеция - Украина. Шведско-украинское противостояние пройдет также сегодня, начало - 22:00. Трансляцию этой игры - вы не поверите! - мы также проведем
Англия и Германия традиционно считаются топовыми сборными даже не Европы, а мира. С детства я с пеной у рта доказываю окружающим, что одна из этих команд вот точно выиграет чемпионат мира (или Европы, в зависимости от ситуации). Ну, немцы еще ладно, они хотя бы в 2014 году в последний раз что-то выиграли. "Что-то"... Хм. Чемпионат мира!
А вот Англия... Последний ее триумф датирован в 1966 году, когда мои родители были еще подростками. Это был чемпионат мира. Тот самый, в котором сборная СССР добилась наивысшего для себя достижения на ЧМ - четвертое место.
Репортаж для вас веду я, Владимир Нардин
А вот состав сборной Германии
???? Main man in this Germany side is _____@DFB_Team_EN | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
Стартовый состав сборной Англии
?????????????? Most likely to inspire England? @England | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
Игра пройдет в Лондоне сегодня, начало - 19:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата Европы Англия - Германия!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!