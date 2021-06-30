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Определились все четвертьфиналисты Евро-2020

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - После победы сборной Украины по футболу над Швецией в матче 1/8 финала стал известен состав всех четвертьфинальных пар чемпионата Европы-2020.

2 июля в Санкт-Петербурге пройдет матч 1/4 финала между сборными Швейцарии и Испании. Начало игры – 19:00 мск.

В тот же день в 22:00 начнется встреча Бельгия – Италия. Встреча состоится в Мюнхене.

3 июля в Баку сыграют Чехия и Дания (начало – 19:00), в Риме – сборные Украины и Англии (22:00).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Российский город должен принять еще один матч в рамках 1/4 финала. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне. Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

футбол Евро-2020

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