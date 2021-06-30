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Техком РФС признал выступление сборной России неудовлетворительным

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Технический комитет Российского футбольного союза выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, но назвал неудовлетворительным выступление команды на Евро-2020.

"Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать", - заявил член техкома РФС Михаил Гершкович "Чемпионату".

"Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира", - отметил он.

"В этом, может, и есть вина тренера, но все члены техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено", - добавил он.

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 выиграла у Финляндии (1:0), проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и в результате не попала в плей-офф.

футбол Евро-2020

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