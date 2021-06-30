Черчесов отметил отсутствие куража и эмоций у сборной России

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что несет ответственность за неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы 2020 года.

"Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю", - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

По словам Черчесова, в функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают".

"Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества", - отметил главный тренер сборной России.

В среду Черчесов представил отчет по выступлению сборной России на Евро-2020.

"Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру - функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны, хотел бы поблагодарить всех членов Техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной", - отметил он.

По словам тренера, в ближайшее время онпланирует ответить на вопросы журналистов, "скорее всего, в формате пресс-конференции".

На групповой стадии чемпионата Европы-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и не смогли попасть в плей-офф.