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Тайсон Фьюри сравнил разгром сборной Украины со своей победой над Кличко

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри увидел в крупной победе сборной Англии над Украиной в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу-2020 аналогии со своим поединком с украинцем Владимиром Кличко.

"Не видел такого избиения над Украиной с 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе", - написал 32-летний Фьюри в твиттере.

В указанную им дату Фьюри победил Кличко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Бой растянулся на все 12 раундов.

Что касается сборной Украины по футболу, в четвертьфинале Евро-2020 она со счетом 0:4 потерпела поражение от Англии.

футбол Евро-2020

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