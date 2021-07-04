Тайсон Фьюри сравнил разгром сборной Украины со своей победой над Кличко

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри увидел в крупной победе сборной Англии над Украиной в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу-2020 аналогии со своим поединком с украинцем Владимиром Кличко.

"Не видел такого избиения над Украиной с 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе", - написал 32-летний Фьюри в твиттере.

iv not seen a beat down over Ukraine 🇺🇦 like this since Düsseldorf 28 November 2015. 😘 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) July 3, 2021

В указанную им дату Фьюри победил Кличко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Бой растянулся на все 12 раундов.

Что касается сборной Украины по футболу, в четвертьфинале Евро-2020 она со счетом 0:4 потерпела поражение от Англии.