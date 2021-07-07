Англия - Дания. Онлайн
Англия - Дания. 1:1
Победитель в финале сыграет с Италией
Первый тайм завершен! До встречи после перерыва!
Английские игроки по сути прижали соперника к воротам
В твиттере сборной Англии считают, что автором гола был Стерлинг
PERFECT RESPONSE! pic.twitter.com/1oa6mbUunw— England (@England) July 7, 2021
Сборная Англии сравняла счет! Гарри Кейн выдал проникающий пас на правый фланг на Букайо Сака, тот прострелил на Рахима Стерлинга, но мяч влетел в ворота от датского защитника и капитана сборной Симона Кьера. 1:1!
Англия - Дания. 1:1
ГОЛ
Стерлинг выскакивает к мячу к линии штрафной и бьет по воротам в упор! Он попадает в голкипера Шмейхеля!
Контратака сборной Дании закончилась не совсем удачным навесом в штрафную
...мяч попадает в стенку!
Рахим Стерлинг разгоняется и...
Шанс англичан сравнять счет! Один будут выполнять штрафной удар почти по центру ворот
Автор гола
GOAL! England 0-1 Denmark (Damsgaard 30'). #EURO2020 | #DEN pic.twitter.com/gRqqvhCMSO— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021
Сборная Дании пыталась развить свой успех, но нарвалась на контратаку англичан. Выглядело впечатляюще, но пробить не удалось
Англия пропускает первый гол на турнире!
Сборная Дании выходит вперед! Миккель Дамсгор перекинул мяч через стенку, мяч влетает в сетку ворот!
Англия - Дания. 0:1
ГОЛ
Последовала подача в направлении штрафной. Пока летел мяч, сбили датчанина Кристиансена уже куда ближе к линии штрафной площади. А вот это уже интереснее
До ворот, правда, далеко
Снова штрафной удар, на этот раз в пользу датчан!
Ничего существенного из этого стандартного положения не извлекли англичане. Кейн пытался забить головой, но не дотянулся ею до мяча
Игра переместилась на противоположную половину поля. Сейчас сборная Англии будет проводить штрафной
Автор одного из голов в ворота сборной России Дамсгор с линии штрафной закручивал мяч в дальний угол ворот команды Англии! В створ не попал!
Слегка снизился тем игры, но еще не вечер. Точнее, по факту, вечер. Но впереди, уверен, будет немало интересного
Фото с первой части игры
???????????????????? Who's on top?#EURO2020 pic.twitter.com/32kOZaiKC9— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021
Пожелаем катрусе многочисленных событий в жизни
(в моей жизни настолько ничего не происходит что даже твитить кроме футбола нечего, но погнали)— ?катруся????•???? (@themambaqueen) July 7, 2021
Я хейтер сборной Англии, но и Дания мне не нравится от слова совсем, так что буду просто искать глазами своих челсийцев и радоваться хотя бы этому#EURO2020 #ENGDEN
Пикфорд кулаками выбил мяч из штрафной
Два удара по английским воротам состоялось! Один - в руки вратарю, второй привел к угловому
Англичанин Кейн развернулся и сильно пробил из-за пределов штрафной площади. Выше перекладины!
Стерлинг сместился к центру штрафной слева и пробил низом. Несильно, вратарь Шмейхель мяч поймал
Выбили датчане мяч из своей штрафной
Сборная Англии заработала право на угловой
Интересный розыгрыш мяча в касание продемонстрировали датчане, что в итоге выводило один на один к воротам сборной Англии Дамсгора. Защитник Уокер, впрочем, настиг датчанина и, оттеснив его, не дал ему пробить
Сейчас солировал Стерлинг, навесил он в штрафную с левого фланга. Тут уже подсуетился датский защитник, который смог достать мяч головой
Момент создает сборная Англии! Оказавшийся на правом фланге Кейн закрутил мяч на дальнюю штангу, только вот Стерлинг не успел к мячу
Видно, что игроки обеих команд вооружились энергией, но пока дойти до ворот не получается
Сборная Дании покорила на этом турнире многих, в том числе - российских болельщиков. Некоторые из них мне так и сказали: "Буду болеть за Данию". Часть россиян, слышал, хотят увидеть Данию в финале по другой причине, чтобы был повод сказать: "Ведь мы проиграли будущему финалисту, будущему финалисту!"
с детства за данию ???? #euro2020 #engden pic.twitter.com/kVEx3RmM2f— cory | ???????? (@elencoory) July 7, 2021
Матч начался!
Нидерландец Данни Маккели - главный судья встречи - встал на колено, вслед за ним это, словно по сигналу, сделали футболисты сборной Англии. Это была поддержка BLM-акции. Датчане ограничились не сказать что бурными, но аплодисментами
Прозвучали гимны стран, сейчас игра начнется!
Команды выходят на поле!
В качестве главного арбитра Карасев работал на матчах группового этапа Италия – Швейцария (3:0), Германия – Венгрия (2:2). Также он обслуживал игру 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2). Накануне россиянин в качестве резервного арбитра работал на полуфинале Италия – Испания (1:1, 4:2 – по пенальти).
Сегодня стало известно, что лучшие представители России на Евро-2020 - судьи - покинули турнир. Это стало понятно по инстаграму Сергея Карасева, возглавлявшего российскую бригаду арбитров
Во всех этих матчах ворота английской сборной защищал Джордан Пикфорд
На групповом этапе Англия с одинаковым счетом 1:0 победила Хорватию и Чехию, а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала англичане нанесли поражение Германии (2:0), в четвертьфинале – Украине (4:0).
Сборная Англии поразила воображение футбольного болельщика тем, что в пяти предыдущих матчах не пропустила ни одного гола.
На групповом этапе сборная Дании проиграла Финляндии (0:1), Бельгии (1:2) и разгромила Россию (4:1). В итоге она вышла в 1/8 финала, где крупно победила Уэльс (4:0). В четвертьфинале датчане взяли верх над Чехией (2:1).
Дания
???? Main man for Denmark will be ______#EURO2020 | #DEN— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021
Англия
?????????????? Player of the tournament for England so far?#EURO2020 | #ENG— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021
Меня зовут Владимир Нардин и сейчас я поделюсь стартовыми составами играющих сегодня
Матч пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и стартует в 22:00 по московскому времени
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию второго матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 - между сборными Англии и Дании
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!