Англия - Дания. Онлайн

(в моей жизни настолько ничего не происходит что даже твитить кроме футбола нечего, но погнали)



Я хейтер сборной Англии, но и Дания мне не нравится от слова совсем, так что буду просто искать глазами своих челсийцев и радоваться хотя бы этому#EURO2020 #ENGDEN