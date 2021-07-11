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Италия - Англия. Онлайн

Финал Евро-2020 проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне

Италия - Англия. Онлайн
Фото: EPA/Vostock-photo

Финал Евро-2020 проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне

Замечательная галерея для вас! Последователи осьминога Пауля.
 

Сборная Англии на групповом этапе с одинаковым счетом 1:0 победила Хорватию и Чехию, а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала англичане нанесли поражение Германии (2:0), в четвертьфинале - Украине (4:0), в полуфинале - Дании (2:1, вырвав победу в дополнительное время).

На групповом этапе Евро Италия разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0) и победила команду Уэльса (1:0). В 1/8 финала итальянцы взяли верх над Австрией (2:1), вырвав победу в основное время. В четвертьфинале они переиграли Бельгию (2:1), в полуфинале по пенальти оказались лучше Испании (основное и дополнительное время - 1:1).

Состав сборной Англии

Состав сборной Италии:

Итак, стартовые составы команд.

Праздник футбола, увы, подходит к концу. Ну что ж. Будем ждать и новых турниров. Впрочем, на повестке дня-вечера - финал Евро-2020

Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени.

Приветствуем вам на финальном матче чемпионата Европы-2020, в котором принимают участие сборные Италии и Англии

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

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Названы составы сборных Италии и Англии на финал чемпионата Европы

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