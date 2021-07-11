Италия - Англия. Онлайн
Финал Евро-2020 проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне
Финал Евро-2020 проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне
Замечательная галерея для вас! Последователи осьминога Пауля.
Мохнатые оракулы Евро-2020— Интерфакс (@interfax_news) July 11, 2021
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Сборная Англии на групповом этапе с одинаковым счетом 1:0 победила Хорватию и Чехию, а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала англичане нанесли поражение Германии (2:0), в четвертьфинале - Украине (4:0), в полуфинале - Дании (2:1, вырвав победу в дополнительное время).
На групповом этапе Евро Италия разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0) и победила команду Уэльса (1:0). В 1/8 финала итальянцы взяли верх над Австрией (2:1), вырвав победу в основное время. В четвертьфинале они переиграли Бельгию (2:1), в полуфинале по пенальти оказались лучше Испании (основное и дополнительное время - 1:1).
Состав сборной Англии
TEAM NEWS: Kieran Trippier replaces Bukayo Saka as England revert to a three-man defence...— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
?????????????? Thoughts on this XI? @England | #EURO2020
Состав сборной Италии:
???? Most likely to star for Italy? @azzurri | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
Итак, стартовые составы команд.
Праздник футбола, увы, подходит к концу. Ну что ж. Будем ждать и новых турниров. Впрочем, на повестке дня-вечера - финал Евро-2020
Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени.
Приветствуем вам на финальном матче чемпионата Европы-2020, в котором принимают участие сборные Италии и Англии
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!