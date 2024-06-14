Чемпионат Европы по футболу стартует в Германии

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Матчем сборных Германии и Шотландии в пятницу стартует чемпионат Европы-2024. Игра пройдет в Мюнхене и стартует в 22:00 по московскому турниру.

Германия является хозяйкой турнира, на Евро-2024 она представляет группу А. Другие участники этого квартета, национальные команды Венгрии и Швейцарии, свой первый матч проведут в субботу.

Полный состав групп

Группа A - Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B - Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C - Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D - Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E - Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F - Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре лучшие сборные из тех, кто занял четвертое место.

Сборная России участие в турнире не принимает, поскольку находится под санкциями УЕФА – организации, под эгидой которой традиционно проходит Евро. О том, что россияне пропустят чемпионат стало известно еще в сентябре 2022 года, когда УЕФА не допустил сборную России к участию в жеребьевке отбора на турнир.

Также на Евро-2024 не будут работать российские арбитры. При этом в список арбитров на турнир попала бригада судей из Аргентины - в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ

Между тем, в заявки своих сборных на Евро-2024 попали четыре игрока Российской премьер-лиги: защитник "Локомотива" Марио Митай, нападающий "Рубина" Мирлинд Даку (Албания), защитник "Сочи" Ванья Дркушич (Словения), защитник Срджан Бабич (Сербия).

По числу футболистов, делегированных на Евро, РПЛ занимает 28-е место. В топ-5 лиг входят Английская премьер-лига (96 игроков), итальянская Серия А (91), немецкая Бундеслига (77), испанская Ла Лига (57), французская Лига 1 (28).

Действующим чемпионом Европы является Италия, выигравшая турнир в 2021 году. Тогда он должен был пройти годом ранее, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Чемпионат прошел в 11 городах Европы, включая Санкт-Петербург – в честь юбилейной годовщины с момента проведения (1960 год) первого Евро.

Чаще всех чемпионат выигрывали Германия и Испания – по три раза. Дважды турнир покорялся Италии и Франции. По разу чемпионами континента становились сборные СССР, Португалии, Чехословакии, Нидерландов, Дании, Греции.