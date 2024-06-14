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Названы стартовые составы сборных Германии и Шотландии на матч открытия Евро

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Тренерские штабы сборных Германии и Шотландии обнародованы стартовые составы на матч открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Состав сборной Германии: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Жонатан Та, Йозуа Киммих, Максимилиан Миттельштедт, Роберт Андрих, Тони Кроос, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Флориан Вирц, Кай Хаверц.

Состав сборной Шотландии: Ангус Ганн, Энтони Ралстон, Райан Портеус, Джек Хендри, Киран Тирни, Эндрю Робертсон, Джон Макгинн, Скотт Мактоминей, Каллум Макгрегор, Райан Кристи, Че Адамс.

Матч пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

Германия – хозяйка турнира.

Россияне участие в соревновании не принимают, сборную России из-за санкций не допустили к участию в квалификационном отборе.

футбол Германия Шотландия Евро-2024
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