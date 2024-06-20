Сборная Сербии сыграла вничью со Словенией, отыгравшись на 90+6 минуте

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Матч сборных Словении и Сербии по футболу в рамках второго тура чемпионата Европы в Германии завершился со счетом 1:1.

Встреча прошла в Мюнхене.

На 69-й минуте Жан Карничник вывел Словению вперед. Победный счет, однако, словенцы не удержали: на 90+6 минуте Лука Йович сравнял счет.

Команды представляют группу С. Словения набрала 2 очка и занимает второе место, Сербия с 1 баллом находится на четвертом месте. Лидирует Англия (3) балла, которая в четверг сыграет с занимающей третье место Данией (1). Их матч стартует в 19:00 мск.