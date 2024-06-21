Сборная Испании победила Италию и вышла в плей-офф Евро

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 1:0 обыграли национальную команду Италии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.

На 55-й минуте в Гельзенкирхене состоялся автогол итальянца Риккардо Калафьори.

Испания набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Италия в группе В занимает второе место (3 балла). На третьей строчке находится Албания, на четвертой – Хорватия (по 1).

В третьем туре 24 июня Испания сыграет с Албанией, Италия – с Хорватией.