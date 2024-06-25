Англия, Нидерланды, Франция вышли в плей-офф чемпионата Европы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Результат матча сборных Хорватии и Италии по футболу – 1:1 – оказался на руку сразу трем национальным командам. Он обеспечил национальным командам Англии, Нидерландов и Франции путевку в 1/8 финала.

Этим сборным еще предстоит сыграть в третьем туре Евро, вне зависимости от исхода этих матчей ниже третьего тура в своих группах они не опустятся. А если займут третьи места, гарантированно войдут в четверку лучших из всех шести, кто расположится на этой строчке.

В турнире принимают участие 24 команды, разделенные на шесть групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из тех, кто занял третьи места. Остальные выбывают из турнира.

У Англии, Нидерландов и Франции сейчас по 4 очка. Из тех, кто сыграл по три матча и остался на третьем месте в своей группе, Венгрия набрала 3 балла, Хорватия – 2.

Хорватия была близка к выходу в плей-офф со второго места, но упустила победу над Италией на 90+8 минуте.