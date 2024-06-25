Сборная Австрии победила Нидерланды и вышла в плей-офф Евро

Франция и Польша сыграли вничью

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австрии со счетом 3:2 обыграли соперников из команды Нидерландов в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

На 6-й минуте австрийцы повели в счете благодаря автоголу игрока соперника Дониэлла Малена.

Нидерландцы смогли отыграться в начале второго тайма, когда на 47-й минуте отличился Коди Гакпо.

На 59-й минуте счет стал 2:1 в пользу Австрии, точный удар нанес Романо Шмид.

На 75-й минуте Мемфис Депай (Нидерланды) сделал счет 2:2, но на 80-й австриец Марсель Забитцер забил победный для своей сборной мяч.

Австрия набрала 6 очков и вышла в плей-офф с первого места в группе D. Нидерланды заняли третье место (4 балла), ранее они уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

В другом матче группы Франция и Польша сыграли вничью - 1:1. На 56-й минуте француз Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 79-й поляк Роберт Левандовски сравнял счет, также забив с пенальти. Причем со второй попытки: сначала его удар отразил вратарь, но с нарушением правил; затем Левандовски смог поразить ворота.

Мбаппе, ранее сломавший нос, вышел на поле в специальной маске.

Франция заняла второе место (5 очков) и вышла в 1/8 финала, Польша - четвертое (2), поляки ранее лишились шансов на выход в плей-офф.