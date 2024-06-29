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Голевая комбинация сборной Швейцарии стала самой длинной в истории Евро

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Швейцарии сделали 31 передачу в комбинации, приведшей к первому голу в ворота сборной Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Автором гола на 37-й минуте стал Ремо Фройлер.

Это - самая длинная голевая комбинация в истории турнира, с учетом того, что статистика доступна с 1980 года.

Предыдущим рекордсменом была сборная Бельгии, совершившая 28 передач в голевой атаке в матче против Ирландии на чемпионате Европы-2016.

Что касается матча Евро-2024, Швейцария победила Италию со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал. Италия, выступившая на турнире в качестве действующего чемпиона Европы, выбыла из дальнейшей борьбы.

Швейцария Италия Евро-2024 футбол
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