Испанцы повторили рекорд сборной России на Евро

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сборная Испании по футболу повторила достижение россиян по числу ударов по воротам на протяжении тайма в матче чемпионата Европы.

В первом тайме встречи 1/8 финала против Грузии испанцы пробили по воротам соперника 17 раз. До них рекорд чемпионатов Европы установила сборная России, 17 раз пробившая по воротам в первом тайме игры со Швецией (2:0). Такие данные приводит статистическая компания Opta.

В матче против Грузии Испания победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2024.