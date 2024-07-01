Вратарь сборной Грузии едва не побил принадлежащий Акинфееву рекорд Евро

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили отразил в матчах чемпионата Европы по футболу-2024 30 ударов.

По этому показателю он сравнялся с занимавшим второе место итальянцем Франческо Тольдо: тот сделал аналогичное число сейвов на Евро-2000, сообщает статистическая компания Opta.

Рекорд же принадлежит россиянину Игорю Акинфееву, он сделал 32 сейва на Евро-2008.

Сборная Грузии вылетела из Евро-2024, проиграв в 1/8 финала Испании (1:4).