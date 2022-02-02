Аналитическая компания предрекла сборной России третье место в общем зачете ОИ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены на Олимпиаде-2022 в Пекине должны выиграть 30 медалей разного достоинства, прогнозирует аналитическая компания Gracenote.

Согласно отчету компании, россияне завоюют 10 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей. С этими показателями сборная России должна занять третье место в медальном зачете.

Победителем медального зачета должна стать Норвегия, ожидается, что в ее активе будут 21 золотая, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второе место, согласно прогнозу, займет Германия – 11, 11, 8.

Олимпиада-2022 в Пекине стартует 4 февраля. Между тем, Gracenote публиковала прогноз еще осенью 2021 года. По той версии россияне должны были занять в медальном зачете второе место, набрав 38 наград - 14 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. У Норвегии по октябрьскому прогнозу быть 44 медали: 22 золотые, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В свете санкций CAS отечественные спортсмены на ОИ в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России.