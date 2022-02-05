Валиева заявлена на короткую программу командного турнира фигуристок

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выступит в короткой программе за сборную России на командном турнире на Играх-2022 в Пекине, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Состав спортсменов на произвольные программы мужчин будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек, которая запланирована на 4:30 мск в ночь на воскресенье по московскому времени.

После первого дня соревнований российская команда занимает второе место (26 очков), уступая сборной США 2 очка. Замыкает тройку команда Китая (21).