Олимпиада Пекин 2022

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Россия сократила отставание от США на командном турнире фигуристов

Россия сократила отставание от США на командном турнире фигуристов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар в рамках командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

За свой прокат россияне заработали 82,64 балла. Это принесло сборной России 9 очков в командный зачет.

Лучшего результата добилась пара из Китая Суй Вэньцзин/Хай Цун – 82,83, что добавило в копилку сборной страны 10 очков.

Третье место заняли американцы Алекса Шимека/Брендон Фрейзер - 75,00.

После трех видов программы лидирует сборная США – 28 очков. В тройку лучших входят Россия (26) и Китай (21).

На 6 февраля запланированы короткая программа среди женщин и произвольная - среди мужчин. 7 февраля пройдут произвольные прокаты у спортивных, танцевальных пар, а также среди женщин.

Победители и призеры командного турнира определятся по сумме баллов за занятые в каждом из прокатов места.

В свете решений CAS российские спортсмены на Играх в Пекине выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Хроника 23 января – 04 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
фигурное катание Олимпиада

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