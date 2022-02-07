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Канадские хоккеистки согласились выйти на игру против России

Хоккеистки обеих команд играют в медицинских масках

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Канадские хоккеистки на час задержались с выходом на лед в матче против Команды Олимпийского комитета России на зимней Олимпиаде 2022 года.

Игра стартовала, идет первый период.

Хоккеистки обеих команд играют в медицинских масках.

Изначально матч должен был начаться в 7:10 по московскому времени.

По сообщениям СМИ, игроки сборной Канады отказывались выходить на лед до тех пор, пока не ознакомятся с тестами россиянок на COVID-19.

Хроника 23 января – 07 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
хоккей

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