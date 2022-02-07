Канадские хоккеистки согласились выйти на игру против России
Хоккеистки обеих команд играют в медицинских масках
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Канадские хоккеистки на час задержались с выходом на лед в матче против Команды Олимпийского комитета России на зимней Олимпиаде 2022 года.
Игра стартовала, идет первый период.
Хоккеистки обеих команд играют в медицинских масках.
Изначально матч должен был начаться в 7:10 по московскому времени.
По сообщениям СМИ, игроки сборной Канады отказывались выходить на лед до тех пор, пока не ознакомятся с тестами россиянок на COVID-19.