Матч женских сборных России и Канады по хоккею отложен
СМИ пишут, что канадские хоккеистки отказываются выходить на лед, пока не узнают результаты тестов россиянок
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Канадские хоккеистки опаздывают с выходом на лед в матче против Команды Олимпийского комитета России, сообщает пресс-служба ОКР.
"Женской сборной Канады до сих пор нет на льду. Матч откладывается на неопределенное время. Ждём решения судей", - говорится в сообщении.
Матч должен был начаться в 7:10 по московскому времени.
Между тем, TSN пишет, что канадская сторона отказывается играть до тех пор, пока не ознакомится с результатами теста россиянок на COVID-19.
COMPETITION DELAYED: Team Canada's Women's hockey team is reportedly waiting for the ROC's COVID-19 test results before they are willing to play.— TSN (@TSN_Sports) February 7, 2022