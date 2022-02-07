Матч женских сборных России и Канады по хоккею отложен

СМИ пишут, что канадские хоккеистки отказываются выходить на лед, пока не узнают результаты тестов россиянок

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Канадские хоккеистки опаздывают с выходом на лед в матче против Команды Олимпийского комитета России, сообщает пресс-служба ОКР.

"Женской сборной Канады до сих пор нет на льду. Матч откладывается на неопределенное время. Ждём решения судей", - говорится в сообщении.

Матч должен был начаться в 7:10 по московскому времени.

Между тем, TSN пишет, что канадская сторона отказывается играть до тех пор, пока не ознакомится с результатами теста россиянок на COVID-19.