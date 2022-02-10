Женская сборная России по керлингу проиграла США в первом матче на ОИ
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские керлингистки потерпели поражение от соперниц из США в матче кругового этапа Олимпиады-2022 в Пекине.
Игра закончилась досрочно после седьмого энда, результат встречи - 9:3 в пользу сборной США.
Сборная России представлена Алиной Ковалевой, Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной, Екатериной Кузьминой и Марией Комаровой.
В круговом этапе принимает участие десять команд, четыре лучшие сборные по его итогам выходят в полуфинал.
В следующей встрече, запланированной на 11 февраля, россияне сыграют против Швейцарии.
Действующими олимпийскими чемпионами являются шведские керлингистки.
Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.