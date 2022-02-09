Олимпиада Пекин 2022

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Сборная России по керлингу проиграла США в первом матче на Олимпиаде

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские керлингисты уступили соперникам из США в матче кругового этапа Олимпиады-2022 в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу американской команды. Основные десять эндов завершились со счетом 5:5, в экстра-энде успешнее оказались спортсмены из США.

В состав российской команды входят Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В круговом этапе принимает участие десять команд, четыре лучшие сборные по его итогам выходят в полуфинал.

В следующей встрече, запланированной на 10 февраля, россияне сыграют против Китая.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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