В Кремле не будут реагировать на скандал с фигуристами до официальной позиции МОК

"Все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду "кричальщиков", - сказал Дмитрий Песков

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что в ситуации вокруг российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине ориентируются не на сплетни, а на официальную позицию Международного олимпийского комитета (МОК).

"В сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду "кричальщиков". Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о позиции Кремля по теме допингового скандала с российскими фигуристами.

Отметив, что заявление МОК по ситуации вокруг российских фигуристов на пекинской Олимпиаде уже известно, представитель Кремля заявил: "Нам говорить что-то нет никакого смысла. Ориентируемся на МОК".

Он пожелал российским спортсменам, в том числе, Камилле Валиевой, побед на Олимпиаде.

Касаясь самого скандала и тех, кто стоит за ним, Песков сказал: "Скандал разгорелся не на Олимпиаде, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал информацией, как всегда, не зная сущности (вопроса)".

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что задержка с церемонией награждения российских фигуристов, победивших в командном зачете на Олимпиаде в Пекине, связана, якобы, с проблемами с допингом. При этом упоминалась фигуристка Камилла Валиева. Со своей стороны, МОК выступил с заявлением, в котором все эти сообщения названы слухами и сплетнями.