Фигуристка Валиева готовится к индивидуальным выступлениям на Олимпиаде

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине, она готова выступать в индивидуальном зачете, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24" (ВГТРК) из Пекина.

"Валиева вышла на тренировку, произвела положительное впечатление, Камила Валиева готова выступать в индивидуальном зачете в женском фигурном катании", - сказал репортер телеканала.

Камила Валиева принимала участие в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады. Церемония награждения призеров была перенесена. Пресс-служба МОК сообщила, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев.

Ранее сообщалось, что церемонию награждения российских фигуристок, выигравших командный турнир Олимпиады, перенесли из-за допинг-теста Валиевой.

В среду Inside The Games сообщил, что возникла юридическая проблема, связанная с антидопинговым тестом одним из членов сборной России. Позже выяснилось, что речь идет о 15-летней Валиевой, которая по ходу командного турнира выиграла и короткую и произвольную программы, став первой, кто выполнил два четверных прыжка.