Российские хоккеистки проиграли Швейцарии в четвертьфинале ОИ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеистки сборной Олимпийского комитета России потерпели поражение от соперниц из Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады-2022 в Пекине.

Результат встречи – 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) в пользу сборной Швейцарии. В составе сборной России шайбы забросили Анна Савонина (38-я минута) и Полина Лучникова (57). Швейцария одержала победу благодаря точным броскам Фоби Штенц (35), Донимик Рюэгг (48) и Алины Мюллер (58 и 60, в пустые ворота).

На 48-й минуте при счете 1:1 Анна Шохина забросила шайбу в ворота сборной Швейцарии, однако арбитры после видеоповтора отменили гол.

В полуфинале швейцарские хоккеистки сыграют против Канады. Во втором полуфинале США встретится с победителем встречи между Финляндией и Японией. Обе игры 1/2 финала пройдут 14 февраля.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.