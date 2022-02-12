Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Четвертьфинал Россия - Швейцария 2:4Подробнее

Российские хоккеистки проиграли Швейцарии в четвертьфинале ОИ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеистки сборной Олимпийского комитета России потерпели поражение от соперниц из Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады-2022 в Пекине.

Результат встречи – 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) в пользу сборной Швейцарии. В составе сборной России шайбы забросили Анна Савонина (38-я минута) и Полина Лучникова (57). Швейцария одержала победу благодаря точным броскам Фоби Штенц (35), Донимик Рюэгг (48) и Алины Мюллер (58 и 60, в пустые ворота).

На 48-й минуте при счете 1:1 Анна Шохина забросила шайбу в ворота сборной Швейцарии, однако арбитры после видеоповтора отменили гол.

В полуфинале швейцарские хоккеистки сыграют против Канады. Во втором полуфинале США встретится с победителем встречи между Финляндией и Японией. Обе игры 1/2 финала пройдут 14 февраля.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Хроника 23 января – 12 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Российский скелетонист Третьяков стал четвертым на ОИ в Пекине

РУСАДА открыло дело в отношении персонала Валиевой

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

ВАДА оспорит в CAS снятие временного отстранения Валиевой

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

ОКР уверяет, что итоги командного турнира фигуристов должны остаться в силе

ISU обжалует в CAS решение РУСАДА допустить Валиеву на ОИ

Фотогалереи

Олимпиада-2022 в Пекине
14

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Российский скелетонист Третьяков стал четвертым на ОИ в Пекине

РУСАДА открыло дело в отношении персонала Валиевой

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

ВАДА оспорит в CAS снятие временного отстранения Валиевой

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

ОКР уверяет, что итоги командного турнира фигуристов должны остаться в силе

ISU обжалует в CAS решение РУСАДА допустить Валиеву на ОИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });