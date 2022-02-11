Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде Фото: Harry How/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты команды Олимпийского комитета России нанесли поражение сборной Дании в матче второго тура группового этапа в рамках зимних Игр-2022 в Пекине.

Результат встречи – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу россиян. На девятой минуте шайбу в ворота датчан забросил Павел Карнаухов, на 60-й – Кирилл Семенов. Второй гол состоялся уже в пустые ворота, когда сборная Дании поменяла вратаря на шестого полевого игрока.

Это вторая победа российских хоккеистов на турнире, ранее подопечные Алексея Жамнова со счетом 1:0 победили Швейцарию.

На групповом этапе российская команда проведет еще один матч – против Чехии. Игра пройдет 12 февраля и стартует в 16:10 мск.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.