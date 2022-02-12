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Россия завершила соревновательный день ОИ на восьмом месте общего зачета

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Копилка команды Олимпийского комитета России в очередной соревновательный день Игр-2022 в Пекине пополнилась золотой медалью.

Ее в субботу завоевали лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, выигравшие эстафету 4х5 км.

Теперь у России на Олимпиаде-2022 три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. С этими показателями команда занимает восьмое место в медальном зачете. На первом месте находится Германия (8, 5, 1), в тройку лучших также входят Норвегия (8, 3, 6) и США (5, 5, 1).

По общему числу наград лидирует Норвегия (17), ближайшие ее преследователи – Германия и Австрия (по 14). Россия делит четвертое место с Канадой (по 13).

12 февраля было разыграно шесть комплектов наград, в воскресенье разыграют семь комплектов.

Хроника 23 января – 12 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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