Олимпиада Пекин 2022

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Игры в Пекине. 13 февраля. Онлайн

В воскресенье на Олимпиаде-2022 разыграют семь комплектов наград

Игры в Пекине. 13 февраля. Онлайн
Александр Большунов
Фото: Kevin Voigt/DeFodi Images via Getty Images

10:30

Большунов побежал! Червоткин привез ему преимущество перед Германией и Италией в 23,5 секунды!

10:29

Тем временем, Большунов готовится к своему старту, ждет Червоткина

10:28

Итальянец Пеллегрино все же слегка сокращает отставание - до 21,9 секунды. Далее идет немец, чуть подальше - норвежец

10:25

До 31,8 секунды увеличивает преимущество Червоткин! Это отметка 7,6 км!

10:17

21,6 секунды отрыва у россиянина!

10:13

Но вот отметка 4,3 км. Российский лыжник выигрывает у ближайших преследователей 12,6 секунды! Так держать!

10:10

Но нет, это был отрыв-фантом. Немец и норвежец (впрочем и многие остальные) едут рядом

10:08

Постепенно растягивается группа. А Червоткин потихоньку уходит в отрыв!

10:06

Но Червоткин действительно ведет за собой всю группу

10:05

Плохая видимость на трассе. Но можно использовать логику: тот, кто первый, тот - россиянин

10:01

Наш Алексей Червоткин, как и подобает лыжным авторитетам на этой Олимпиаде, возглавил пелотон

10:00

Итак, лыжники стартовали! Погодные условия так себе: спортсмены бегут в условиях снегопада.

09:45

09:35

На первом этапе мужской эстафеты в лыжной гонке в составе сборной России побежит Алексей Червоткин, потом его сменит Александр Большунов. Оба побегут классическим ходом. Третий и четвертый этапы будут коньковым ходом. Их пробегут Денис Спицов и Сергей Устюгов соответственно.

09:25

Удобно оформленное расписание медального дня

09:18

Но почему бы не начать день с хорошей новости?

09:12

По Камиле Валиевой. Решение по нашей фигуристке примут сегодня, озвучат завтра, а короткий прокат личного турнира пройдет послезавтра. Так вот, в стартовом протоколе она присутствует, выступит 26-й

09:03

В 12:00 стартует мужская гонка преследования по биатлону, в 13:45 - женская

09:00

В частности, в 10:00 по московскому времени стартует мужская эстафета лыжников 4х10 км. Повторим успех лыжниц?

08:58

Сегодня будет разыграно семь комплектов наград!

08:56

"Интерфакс" продолжает цикл трансляций, посвященных зимней Олимпиаде в Пекине!

08:55

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! 

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