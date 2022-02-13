Игры в Пекине. 13 февраля. Онлайн
В воскресенье на Олимпиаде-2022 разыграют семь комплектов наград
Большунов побежал! Червоткин привез ему преимущество перед Германией и Италией в 23,5 секунды!
Тем временем, Большунов готовится к своему старту, ждет Червоткина
Итальянец Пеллегрино все же слегка сокращает отставание - до 21,9 секунды. Далее идет немец, чуть подальше - норвежец
До 31,8 секунды увеличивает преимущество Червоткин! Это отметка 7,6 км!
21,6 секунды отрыва у россиянина!
Но вот отметка 4,3 км. Российский лыжник выигрывает у ближайших преследователей 12,6 секунды! Так держать!
Но нет, это был отрыв-фантом. Немец и норвежец (впрочем и многие остальные) едут рядом
Постепенно растягивается группа. А Червоткин потихоньку уходит в отрыв!
Но Червоткин действительно ведет за собой всю группу
Плохая видимость на трассе. Но можно использовать логику: тот, кто первый, тот - россиянин
Наш Алексей Червоткин, как и подобает лыжным авторитетам на этой Олимпиаде, возглавил пелотон
Итак, лыжники стартовали! Погодные условия так себе: спортсмены бегут в условиях снегопада.
На первом этапе мужской эстафеты в лыжной гонке в составе сборной России побежит Алексей Червоткин, потом его сменит Александр Большунов. Оба побегут классическим ходом. Третий и четвертый этапы будут коньковым ходом. Их пробегут Денис Спицов и Сергей Устюгов соответственно.
Удобно оформленное расписание медального дня
Но почему бы не начать день с хорошей новости?
Российские керлингисты победили Италию на Олимпиаде— Интерфакс (@interfax_news) February 13, 2022
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По Камиле Валиевой. Решение по нашей фигуристке примут сегодня, озвучат завтра, а короткий прокат личного турнира пройдет послезавтра. Так вот, в стартовом протоколе она присутствует, выступит 26-й
В 12:00 стартует мужская гонка преследования по биатлону, в 13:45 - женская
В частности, в 10:00 по московскому времени стартует мужская эстафета лыжников 4х10 км. Повторим успех лыжниц?
Сегодня будет разыграно семь комплектов наград!
"Интерфакс" продолжает цикл трансляций, посвященных зимней Олимпиаде в Пекине!
Здравствуйте, уважаемые любители спорта!