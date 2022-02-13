Игры в Пекине. 13 февраля. Онлайн

09:35

На первом этапе мужской эстафеты в лыжной гонке в составе сборной России побежит Алексей Червоткин, потом его сменит Александр Большунов. Оба побегут классическим ходом. Третий и четвертый этапы будут коньковым ходом. Их пробегут Денис Спицов и Сергей Устюгов соответственно.