ВАДА разочаровано решением CAS по Валиевой

Однако агентство признает решение суда

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство выразило сожаление по поводу решения выездной панели Спортивного арбитражного суда допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в олимпийском турнире одиночниц, сообщает пресс-служба ВАДА.

"Всемирное антидопинговое агентство признает оглашенное сегодня решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене временного отстранения фигуристки команды Олимпийского комитета России Камилы Валиевой", - говорится в сообщении.

"Апелляция ВАДА в CAS по этому делу, которая была подана вместе с апелляциями Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев, была основана на позиции ВАДА о том, что решение Дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене обязательного временного отстранения на спортсмена не соответствовали положениям Всемирного антидопингового кодекса. Поэтому ВАДА разочаровано сегодняшним решением CAS", - отмечается там же.

"Хотя ВАДА не получило мотивированного решения, судя по всему, комиссия CAS решила не применять положения Кодекса, который не допускает конкретных исключений в отношении обязательного временного отстранения "защищаемых лиц", включая несовершеннолетних", - подчеркивается там же.

В минувшую пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. В понедельник, 14 февраля, выездная панель CAS приняла решение допустить Валиеву до участия в олимпийском турнире одиночниц.

15 февраля начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.