CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил без удовлетворения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) в деле о российской фигуристки Камилы Валиевой, говорится в релизе.

Таким образом, Валиева сможет принять участие в личном турнире соревнования в женском одиночном катании.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место, в составе отечественной команды выступила и Валиевой. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Жалобы в CAS направили Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Эти организации хотят оспорить решение РУСАДА допустить спортсменку к участию на ОИ.

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