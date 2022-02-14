Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее

CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил без удовлетворения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) в деле о российской фигуристки Камилы Валиевой, говорится в релизе.

Таким образом, Валиева сможет принять участие в личном турнире соревнования в женском одиночном катании.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место, в составе отечественной команды выступила и Валиевой. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Жалобы в CAS направили Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Эти организации хотят оспорить решение РУСАДА допустить спортсменку к участию на ОИ.

Новость дополняется

фигурное катание Камила Валиева Олимпиада

Новости по теме

Новости
Олимпиада-2022

Синицина и Кацалапов завоевали серебро ОИ в соревновании танцоров

Олимпиада-2022

В МОК не увидели причастность ОКР к инциденту с Валиевой

Олимпиада-2022

Олимпийскую чемпионку Степанову наградят премией в 1,1 млн рублей и квартирой

Олимпийскую чемпионку Степанову наградят премией в 1,1 млн рублей и квартирой
Олимпиада-2022

Игры в Пекине. 14 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 14 февраля. Онлайн
Олимпиада-2022

Четыре медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Четыре медали заработали россияне в очередной день Олимпиады
Олимпиада-2022

Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу ОИ на 500-метровке

Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу ОИ на 500-метровке
Олимпиада-2022

Российский шорт-трекист Ивлиев завевал серебро на ОИ в забеге на 500 м

Российский шорт-трекист Ивлиев завевал серебро на ОИ в забеге на 500 м
Олимпиада-2022

Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу ОИ в гонке преследования

Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу ОИ в гонке преследования

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА
Олимпиада-2022

Российские лыжники впервые в истории выиграли золото Олимпиады в эстафете

Российские лыжники впервые в истории выиграли золото Олимпиады в эстафете
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код