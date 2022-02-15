Россия завершила на девятом месте очередной день Олимпиады

Конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх-2022 во вторник заработали по одной серебряной и бронзовой медали.

Серебряными призерами стали конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в командной гонке преследования, бронзовыми – биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов в эстафете.

Теперь в активе команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых медалей. С этими показателями она занимает девятое место в медальном зачете, опустившись за сутки на строчку вниз.

На первом месте находится Норвегия (12, 7, 7), в тройку лучших также входят Германия (9, 6, 3) и США (7, 6, 4). Норвежцы идут в лидерах и по общему числу наград (26), ближайшие преследователи – Россия (20) и Германия (18).