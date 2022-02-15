Российские конькобежцы завоевали серебро ОИ в командной гонке преследования

Российские конькобежцы завоевали серебро ОИ в командной гонке преследования Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россияне стали серебряными призерами зимних Игр-2022 в Пекине в командной гонке преследования соревнований по конькобежному спорту на дистанции 3200 м.

В финальном заезде Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уступили Норвегии 2,38 секунды, преодолев дистанцию за 3 минуты 40,46 секунды.

Третье место заняла сборная США, опередив в заезде за бронзу команду Нидерландов.

Также в этот день на медаль в женской командной гонке преследования претендовали россиянки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина, однако в заезде за третье место они уступили соперницам из Нидерландов. Золото здесь завоевала команда Канады, серебро - сборная Японии.

Таким образом, в активе команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные атлеты, 20 медалей – четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых.