Российские керлингисты обыграли Канаду в матче Олимпиады

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по керлингу обыграла соперников из Канады в матче кругового этапа Олимпиады-2022 в Пекине.

Результат встречи - 7:6. После десяти основных эндов счет был 6:6, в экстра-энде точнее оказались россияне.

В состав российской команды входят Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В утренней игровой сессии российские спортсмены уступили команде Норвегии со счетом 5:12.

Россияне завершат круговой этап 16 февраля встречей с Великобританией.

В круговом этапе принимает участие десять команд, четыре лучшие сборные по его итогам выходят в полуфинал.

Сборная России продолжает претендовать на плей-офф, она делит четвертое место с США - у обеих команд по четыре победы и поражения. Досрочно выход в полуфинал себе обеспечили сборные Швеции и Великобритании.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.